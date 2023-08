La fin de l’été est toujours propice aux rumeurs concernant l’iPhone, car Apple annonce généralement de nouveaux modèles au cours des deux premières semaines de septembre. Cette année ne déroge pas à la règle et la présentation officielle de l’iPhone 15 approche à grands pas. Lorsqu’Apple présentera le dernier iPhone, ne soyez pas surpris de voir de nouvelles options de couleur intéressantes.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra de cette année auront très probablement un châssis en titane au lieu d’une construction en acier inoxydable et, peut-être pour souligner ce changement, Apple va introduire une nouvelle série de couleurs, y compris une nouvelle teinte grise.

9to5Mac a appris que le gris remplacera l’or, qui a longtemps été proposé comme option de couleur en raison de sa popularité. Il est possible que le « Titan Gray » (Gris Titan) soit le nom commercial de la teinte. Le site a également réalisé des rendus pour nous donner une meilleure idée de la teinte, qui sera plus foncée que l’argent, mais plus claire que le noir sidéral.

En dehors de cela, le rendu ne révèle rien que l’on ne sache déjà et est en accord avec les rumeurs précédentes, les unités factices et les images qui laissaient entendre que l’iPhone 15 Pro aurait des bordures plus fines, un panneau arrière arrondi et un bouton programmable à la place du bouton de mise en sourdine.

9to5Mac indique également que l’option Violet intense, révélée avec l’iPhone 14 Pro l’année dernière, sera remplacée par une couleur bleu foncé. Comme d’habitude, l’iPhone standard et l’iPhone Plus auront probablement des options de couleur distinctes de celles des modèles Pro et Pro Max (Ultra). Les couleurs prévues pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient être le noir, le bleu, le vert, le jaune et le rose, avec une couleur supplémentaire susceptible d’être ajoutée l’année prochaine, si Apple s’en tient à la tradition.

Un lancement le 12 septembre

Toutes les rumeurs s’accordent sur le fait que la série d’iPhone 15 serait dévoilée le 12 septembre et Apple pourrait annoncer officiellement la date de l’événement à la fin du mois ou au début du mois de septembre. Les smartphones devaient être mis en vente le 22 septembre, mais il semble maintenant que l’offre du modèle Ultra sera limitée dans un premier temps ou retardée de quelques semaines.

Les modèles Pro haut de gamme seront probablement équipés de la puce de 3 nm A17 Bionic et d’un nouvel objectif pour la caméra principale. Il est fort probable que l’iPhone 15 Ultra soit doté d’une caméra périscopique offrant un zoom 10x, ce qui pourrait en faire l’un des meilleurs photophones de l’année.

Les modèles classiques devraient, selon les rumeurs, être équipés de la puce A16 de l’iPhone 14 Pro, d’une caméra principale de 48 mégapixels et de la Dynamic Island. Tous les modèles seront équipés de ports USB-C. Les smartphones pourraient être plus chers que les modèles actuels, mais on s’attend à ce que les opérateurs proposent des offres agressives pour inciter les consommateurs à passer à la version supérieure.