Le Pixel 8 pourrait bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités

Si vous avez déjà essayé de capturer une scène tranquille en vidéo, disons de quelques canards qui s’amusent autour d’un lac, mais que vous l’avez gâchée par quelqu’un qui parle fort en arrière-plan, alors le Google Pixel 8 pourrait être là pour vous aider.

En effet, une enquête intitulée « Future of Pixel Sports » a été tweetée par l’informateur technique Mishall Raham, faisant référence à l’outil Audio Eraser (Effaceur de sons), qui aurait été conçu pour éliminer les sons indésirables dans les vidéos tout en améliorant l’audio que vous souhaitez. Précédemment montré dans une vidéo ayant fait l’objet d’une fuite, l’Audio Eraser semble être une fonctionnalité verrouillée pour les smartphones Pixel 8.

Some Pixel Superfans are getting surveys asking them about Team Pixel’s sports partnerships.

One page asks fans to select scenarios that might be “influential” in deciding what smartphone to buy, and some of the scenarios may hint at upcoming features for the Pixel 8!

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023