Gmail pourrait bientôt permettre de réagir à un e-mail par un simple emoji

Les réactions par emojis sont devenues monnaie courante sur les plateformes de messagerie et certaines applications de messagerie (comme Outlook), ce qui signifie qu’il est tout à fait logique que Google propose cette fonctionnalité aux utilisateurs de Gmail. Bien qu’il ne soit pas clair si les utilisateurs de Gmail sur iOS et Android bénéficieront de cette fonctionnalité en même temps, la seule chose que nous savons est que le code caché a été repéré dans la version iOS de l’application Gmail.

Actuellement, vous pouvez utiliser les emojis pour réagir aux e-mails dans Outlook de Microsoft en cliquant sur l’icône du smiley qui se trouve en haut à droite de la fenêtre de message. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, une barre apparaît avec six emojis parmi lesquels vous pouvez choisir. Selon The Tape Drive, les réactions par emojis qui seront intégrées à Gmail fonctionneront de la même manière.