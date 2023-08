Le Galaxy S24 pourrait être équipé d’un chipset moins performant que les S24+ et S24 Ultra

Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Samsung offrirait différents chipsets dans différentes régions pour la gamme Galaxy S24, mais il y a maintenant un rebondissement dans l’histoire, car il semble que le modèle que vous choisissez plutôt que la région dans laquelle vous vous trouvez pourrait dicter le chipset que vous obtiendrez.

C’est ce qu’affirme @Tech_Reve sur X (anciennement Twitter). Dans un court fil de discussion, il affirme qu’il y a des « discussions » autour de l’utilisation d’un chipset Exynos 2400 dans le Galaxy S24 standard, alors que le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra recevraient plutôt le Snapdragon 8 Gen 3, selon les rumeurs.

In other words, it can be interpreted that for the S24, it’s almost confirmed that Exynos will be used in various regions more than during the S22 period.

Especially, there was an interesting piece of news about Exynos 2400.

