La Samsung Galaxy Ring pourrait être lancée en 2024

La Galaxy Ring est conçue pour fonctionner avec les appareils XR et vise à offrir une meilleure précision de mesure des informations corporelles par rapport à la Galaxy Watch. Elle devrait être dotée de divers capteurs permettant de collecter des informations sur le corps et la santé, auxquelles les utilisateurs pourront accéder par le biais d’une application smartphone à des fins de suivi.

Samsung Electronics devra démontrer que la bague Galaxy Ring est conforme aux exigences fixées par les autorités réglementaires et qu’elle ne présente aucun risque pour les utilisateurs. Il s’agit notamment de s’assurer que la bague connectée fonctionne de manière précise, fiable et sûre en surveillant divers paramètres de santé.

Aujourd’hui, Samsung Electronics envisage la possibilité de produire en série cette innovante bague connectée. Selon un nouveau rapport de The Elec , la décision concernant la production de masse devrait être finalisée en août, voire plus tôt . La bague Galaxy Ring en est actuellement au stade du développement préliminaire, les fabricants de pièces nationaux et étrangers travaillant à la matérialisation du concept.