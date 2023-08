WhatsApp prend désormais en charge la création de groupes sans nom de groupe

Il sera ainsi plus simple de créer des groupes WhatsApp en les nommant en fonction des personnes présentes dans la discussion lorsque vous n’avez pas envie de trouver un autre nom. Les groupes sans nom se verront attribuer un nom généré automatiquement en fonction des participants. Dans une capture d’écran partagée par Zuckerberg, on peut voir un tel groupe intitulé « Rocco & Li-Chen ».

