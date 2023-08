Le lancement du Samsung Galaxy S23 FE pourrait être imminent

La semaine dernière, les rumeurs sur les appareils Fan Edition de Samsung se sont multipliées, avec deux nouveaux modèles de Galaxy Tab FE, ainsi que quelques premières pour la série FE — le premier smartphone pliable Galaxy Z FE et même les Galaxy Buds FE !

Cependant, comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, la série FE a commencé avec les smartphones Galaxy de Samsung. Le Galaxy S20 FE, sorti en 2020, a connu un succès retentissant et s’est montré à la hauteur de son nom, Fan Edition, car de nombreux fans de Samsung ont apprécié l’équilibre trouvé par Samsung entre le prix et les performances/caractéristiques. Le Galaxy S21 FE n’a pas été aussi universellement apprécié par les fans, mais a tout de même reçu de bonnes critiques.

Samsung Galaxy S23 FE – 6.4″ FHD+ Dynamic AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200

– 50MP (OIS) + 8MP + 12MP (Tele)

– Selfie: 10MP

– Android 13, One UI 5.1

– 4,500mAh battery, 25W Charging

– 4+5 years support

– wireless charging, IP rating September release — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2023

Aujourd’hui, Samsung devrait enfin sortir une nouvelle génération, baptisée Galaxy S23 FE, qui devrait être annoncée en septembre prochain. Nous savions déjà une ou deux choses sur le Galaxy S23 FE, mais aujourd’hui, Yogesh Brar a partagé une liste des spécifications du smartphone, réaffirmant certaines informations précédentes et en introduisant d’autres qui sont nouvelles.

Selon Brar, le Galaxy S23 FE sera équipé d’un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Rien d’étonnant à cela, puisqu’il s’agit de Samsung, le roi des écrans de technologie mobile. Sous ce magnifique écran se trouvera une caméra frontale de 10 mégapixels, qui devrait être la même que celle des S22 et S22+ de l’année dernière.

En ce qui concerne les caméras à l’arrière du S23 FE, la liste mentionne la même caméra principale de 50 mégapixels qui avait déjà été annoncée par la rumeur, et que l’on pense être empruntée directement au Galaxy S23 « normal ».

Deux versions de processeur

C’est ici que les choses commencent à contredire ce que nous avons précédemment entendu au sujet du S23 FE — le téléobjectif serait celui de 12 mégapixels, alors que l’on pensait auparavant que le capteur de 8 mégapixels serait le téléobjectif, probablement hérité du Galaxy S21 FE. Si la liste de Brar ne nous induit pas en erreur, cela signifie que la caméra de 8 mégapixels qui y est mentionnée devrait être le capteur ultra-large du S23 FE.

En ce qui concerne les autres spécifications, Yogesh Brar indique que nous pouvons nous attendre à une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 25 W, un support de charge sans fil et un indice IP non spécifié (probablement le même IP68 que le S21 FE). Sur le plan logiciel, le smartphone sera équipé de l’interface One UI 5.1, basée sur Android 13, et devrait bénéficier de l’assistance logicielle standard de Samsung (pour les modèles haut de gamme), à savoir 4 ans de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité.

Il n’était pas clair auparavant si Samsung utiliserait deux chipsets pour les différentes régions ou un seul pour l’ensemble du monde. Si les informations de la fuite sont vraies, il semble que Samsung optera pour la première solution et lancera deux versions du S23 FE : l’une avec le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et l’autre avec le Exynos 2200 de Samsung.