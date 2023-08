Le OPPO Find N3 pourrait avoir l’écran pliable le plus net du marché

Selon le calendrier chinois, 2023 est l’année du lapin. Selon le calendrier mobile — s’il existe — 2023 est l’année du smartphone pliable. De nouveaux détails concernant la taille de l’écran du successeur du OPPO Find N2 font surface.

Le OnePlus Open ne sera pas lancé ce mois-ci, comme prévu, mais cela n’a pas empêché les rumeurs de produire de nouvelles informations sur le futur smartphone pliable. Cette dernière fuite ne concerne pas exactement le OnePlus Open, mais un autre smartphone qui est censé être le même appareil avec un nom différent — le OPPO Find N3.

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station, le OPPO Find N3 aura l’écran le plus dense en pixels de tous les smartphones pliables actuellement disponibles sur le marché. La source affirme que le Find N3 sera équipé d’un écran principal de 7,82 pouces avec une résolution de 2 268 × 2 440 pixels, et une densité de pixels de 426 ppp.

En comparaison, l’écran intérieur du Galaxy Z Fold 5 de Samsung mesure 7,6 pouces et a une résolution de 2 176 x 1 812 pixels avec une densité de pixels de 373 ppp. Cela signifie que non seulement le OPPO Find N3 pourrait avoir un écran intérieur plus grand que celui du Galaxy Z Fold 5, mais qu’il pourrait aussi avoir un écran plus net et plus détaillé.

L’écran extérieur du OPPO Find N3 devrait également avoir une résolution plus élevée de 2 484 x 1 116 pixels que l’écran de couverture de 2 316 x 904 pixels du Galaxy Z Fold 5.

En outre, il est supposé que toutes les variantes seront livrées avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0. De plus, il existe des plans non confirmés pour une version avec 24 Go de RAM.

Une copie pour le OnePlus Open ?

Comment une fuite du OPPO Find N3 peut-elle être liée au OnePlus Open ? Tout porte à croire que le OnePlus Open sera une version mondiale du Find N3, réservé à la Chine. Après tout, les deux smartphones seront fabriqués par la même société. Yogesh Brar a également attesté que le OnePlus Open sera une réplique du Find N3, toutes spécifications confondues.

#OnePlusOpen might be the first real globally available competitor to Samsungs newly launched #GalaxyZFold5—the new performance beast will be available in two colors: Voyage Black and Emerald Eclipse —Max Jambor (@MaxJmb) August 22, 2023

Par ailleurs, les coloris du OnePlus Open ont également fait l’objet d’une fuite, grâce à l’informateur Max Jambor. Il affirme que le smartphone sera disponible en Voyage Black et Emerald Eclipse, deux couleurs qui semblent sombres, alors ne vous attendez pas à des couleurs vives et ensoleillées de la part de OnePlus.