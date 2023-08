Meta prévoit de déployer le chiffrement de bout en bout par défaut dans Messenger d’ici la fin de l’année

Meta prévoit de déployer le chiffrement de bout en bout par défaut pour son produit Messenger d’ici la fin de l’année, a confirmé la société dans un article de blog mardi.

« À partir d’aujourd’hui, les discussions de millions de personnes sur Messenger seront mises à niveau vers des normes de chiffrement plus strictes dans le cadre de nos tests de chiffrement de bout en bout (E2EE) en cours », peut-on lire sur le blog. « Nous restons sur la bonne voie pour lancer le chiffrement de bout en bout par défaut pour les discussions entre amis et en famille sur Messenger d’ici la fin de l’année ».

Cela fait des années que l’entreprise intègre des fonctions de chiffrement de bout en bout dans Messenger. Cependant, la plupart d’entre elles étaient optionnelles ou expérimentales. En 2016, Meta a commencé à déployer une protection par chiffrement de bout en bout par un mode « conversations secrètes ». En 2021, elle a introduit une telle option pour les appels vocaux et vidéo sur l’application. En janvier 2022, l’entreprise a fait de même en proposant une option de chiffrement de bout en bout pour les discussions et les appels de groupe. En août 2022, Meta a commencé à tester le chiffrement de bout en bout pour les chats individuels.

La pression exercée sur Meta pour qu’elle active le chiffrement de bout en bout afin que l’entreprise ou d’autres personnes ne puissent pas accéder aux messages de discussions des utilisateurs est de plus en plus forte.

Dans une lettre adressée au groupe de défense des droits numériques Fight for the Future relayée par The Verge au début du mois, Rob Sherman, responsable adjoint de la protection de la vie privée chez Meta, a déclaré que l’entreprise déploierait le chiffrement de bout en bout pour les messages directs d’Instagram après le déploiement de Messenger. Il a également indiqué que « la phase de test a duré plus longtemps que prévu » en raison de difficultés techniques.

Plus de 100 fonctionnalités réécrites

Dans un article de blog, l’entreprise a expliqué que la mise en place de fonctions de chiffrement pour Messenger a posé d’importants problèmes. L’entreprise a dû se débarrasser de l’ancienne architecture de serveur et créer un nouveau moyen pour les utilisateurs de gérer l’historique de leurs conversations grâce à des protections telles qu’un code PIN.

Meta a ajouté qu’elle a dû reconstruire plus de 100 fonctionnalités, comme l’affichage d’aperçus de liens dans les conversations, afin de prendre en compte le chiffrement de bout en bout. WhatsApp, la célèbre application de messagerie de l’entreprise, dispose d’un système de chiffrement de bout en bout depuis des années et, ces dernières années, elle a trouvé un moyen de prendre en charge plusieurs appareils pour un même compte sans briser le chiffrement. Meta a déclaré que l’équipe de Messenger tirait les leçons de WhatsApp pour mettre en œuvre le chiffrement de bout en bout.