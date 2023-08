Gamescom 2023 : la date de sortie de Tekken 8 est dévoilée

Bandai Namco a présenté de manière proactive les nouveaux personnages de Tekken 8. Le prochain opus de la longue franchise de jeux de combat a présenté son premier gameplay sous PlayStation. Et après un test réseau réussi, des révélations de gameplay de personnages et des fuites, le jeu reçoit officiellement une date de sortie à la Gamescom 2023. La nouvelle bande-annonce présente également toutes les fonctionnalités que Tekken 8 contiendra.

Pour en finir avec la révélation majeure, Tekken 8 sera lancé l’année prochaine, le 26 janvier 2024, sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Steam. Le jeu final sera lancé avec 32 personnages uniques, dont quatre reviendront dans le roster.

La bande-annonce confirme le retour de Dragunov, Shaheen de Tekken 7, Steve Fox, Leo et Yoshimitsu. Chaque personnage montre un aperçu de son Rage Art, mais pas en détail. La bande-annonce confirme également que le jeu se déroule après la fin de Tekken 7, Heihachi Mishima étant mort et Nina Williams contrôlant un groupe de Jack-8.

En dehors de l’histoire solo et du jeu en ligne, Tekken 8 bénéficiera d’un nouveau contenu solo. Le jeu proposera un nouveau mode Arcade Quest, dans lequel les joueurs créeront des avatars uniques et affronteront d’autres joueurs. Les joueurs peuvent sélectionner et personnaliser leurs personnages jusqu’aux dents et changer leurs tenues. Le jeu proposera également un mode tournoi et un système similaire au Battle Hub de Street Fighter 6. De plus, la personnalisation des personnages fait son retour dans le jeu, les joueurs pouvant adapter le roster de Tekken 8 à leurs besoins.

À un moment donné, nous voyons également Paul porter sa tenue classique, ce qui confirme que nous pouvons débloquer les tenues des personnages et changer leurs besoins. Nous voyons également des armes spéciales issues de la personnalisation des personnages de Tekken 7 en action.

Une chose est sûre, il y a de tout pour les joueurs aguerris de Tekken comme pour les nouveaux venus.