Gamescom 2023 : la nouvelle bande-annonce d’Alan Wake 2 est encore plus horrifiante

Alan Wake 2 est la dernière annonce de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2023 et semble être l’une des plus excitantes du lot. Cependant, seul l’avenir nous dira si le jeu vidéo est à la hauteur de l’engouement qu’il suscite.

La bande-annonce se termine sur une note terrifiante avec une voix sombre et familière qui se fraye un chemin dans l’esprit de Wake, avant d’indiquer une date de sortie. Il est intéressant de noter que la nouvelle bande-annonce met l’accent sur la nouvelle approche survival horror d’Alan Wake 2 , dans laquelle les joueurs auront de plus en plus de mal à combattre les monstres.

La nouvelle bande-annonce de gameplay combine des séquences d’action et de gameplay pour dépeindre l’histoire. Dans la bande-annonce, Wake tente toujours de s’échapper de l’endroit sombre en affrontant différents monstres et comme prévu, sa propre doublure. Nous voyons également de courtes séquences supplémentaires du protagoniste Saga Anderson, déjà montré précédemment, traversant un ensemble de niveaux. Les joueurs chevronnés reconnaîtront peut-être des éléments familiers de titres précédents comme Control.

Après les événements du dernier jeu, il n’est pas nouveau qu’Alan Wake a été piégé dans le « Dark Place » pendant plus d’une décennie. Sam Lake, directeur créatif chez Remedy Entertainment, l’a réaffirmé en évoquant les luttes de l’écrivain et l’horreur inimaginable avant de passer à la nouvelle bande-annonce.