X va bientôt supprimer les titres des articles d’actualité, il faut directement publier dessus !

Depuis qu’Elon Musk a pris les rênes de Twitter (désormais appelé X) en octobre 2022, il n’a cessé d’apporter des changements à la plateforme à une vitesse fulgurante. Qu’il s’agisse du tout nouveau service Twitter Blue ou de la possibilité de publier de longs tweets et des vidéos, Elon Musk a transformé le réseau social et ne compte pas s’arrêter de sitôt. Cela fait longtemps qu’il parle de créer X, « l’application pour tout », et qu’il souhaite que la plateforme permette aux utilisateurs de faire bien plus que de partager leurs pensées avec le monde entier.

Selon les dernières informations, Elon Musk envisage maintenant de supprimer les titres des articles d’actualité qui ont été partagés sur Twitter. Cette mesure aurait pour but de réduire la hauteur des tweets et de permettre à un plus grand nombre d’entre eux de s’insérer dans la timeline de l’utilisateur.

Selon un rapport de Fortune, Elon Musk supprimera bientôt les titres des articles d’actualité partagés sur X. Actuellement, Twitter est la source d’information privilégiée de ses utilisateurs et des milliers d’articles d’actualité sont partagés sur la plateforme par des personnes et des organisations. Avec ce changement, lorsque vous partagerez un lien sur X, celui-ci n’affichera qu’une image et une URL en surimpression. En revanche, en cliquant sur le lien, l’utilisateur sera redirigé vers le site Web de l’éditeur.

Si vous souhaitez ajouter un titre, vous devrez l’ajouter manuellement en tant que texte avec le lien partagé.

I decided to cut it because clutter — I can explain it here.

On mobile, articles look like this now (left). On desktop, they still look like how they have always looked (right).

Elon thinks articles take up too much space. He wants to eliminate any text below the image. https://t.co/RzlFTxGuLF pic.twitter.com/bOQR7Xtwoa

