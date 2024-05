Accueil » iPad Pro 2024 démonté par iFixit : Facilité de réparation et défis du design mince

Les experts en réparation d’iFixit ont récemment démonté le nouvel iPad Pro 2024, révélant des améliorations significatives en termes de réparabilité, mais aussi des inconvénients dus à son design ultra-fin. Voici un aperçu des découvertes principales.

iFixit, la plus grande plateforme de réparation d’appareils électroniques, a publié une première vidéo de démontage du nouvel iPad Pro, le modèle de 13 pouces. Bien que certaines améliorations aient été notées pour la réparabilité, le design « size-zero » ultra-fin impose des limitations notables. Un appareil aussi mince nécessite inévitablement des compromis.

Pour accéder à l’intérieur de l’iPad, il faut d’abord retirer l’écran. Comme dans les précédents modèles, aucune vis n’est présente ; Apple a encore une fois opté pour de la colle. Cette méthode pose des défis récurrents tout au long de la vidéo. Après avoir chauffé l’appareil, l’écran peut être détaché. La colle utilisée n’est pas particulièrement forte, mais il y a toujours un risque accru d’endommager le coûteux écran OLED tandem.

Sous le panneau se trouvent les deux batteries extrêmement fines et plusieurs tampons servant à stabiliser l’appareil. Cette structure semble fonctionner, car l’iPad a récemment passé un test de durabilité sévère avec succès. La grande nouveauté par rapport à la précédente génération est que la batterie est désormais facilement amovible, permettant un remplacement beaucoup plus aisé.

Il suffit de retirer quelques fixations et des bandes adhésives sous les batteries qui les maintiennent en place.

Un usage intensif de la colle dans l’iPad Pro 2024

Le design fin de l’iPad ne laisse pas beaucoup de place pour des vis. De la carte mère aux haut-parleurs en passant par les câbles coaxiaux, de nombreux composants sont collés. Les haut-parleurs ne survivraient probablement pas à un démontage, et les cartes mères pourraient se plier facilement lors du retrait.

La vidéo démontre également le démontage de l’Apple Pencil Pro, qui s’avère moins réparable que l’iPad. À part la pointe du stylet, aucun composant n’est prévu pour être remplacé. Le remplacement de la batterie nécessite l’achat d’un nouveau stylet, bien qu’aucune résine époxy ne soit utilisée cette fois-ci.

Un pas dans la bonne direction

Globalement, Apple semble avoir fait des efforts pour rendre son iPad plus modulaire et plus facilement réparable. Cependant, le design fin impose encore l’utilisation d’une grande quantité de colle.