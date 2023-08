Le design du Galaxy S24 pourrait s’inspirer du Galaxy Z Fold 5

Le mois dernier, le Galaxy Z Fold 5 a été dévoilé en grande pompe, et la série de smartphones pliables pourrait nous donner un indice sur le design du Galaxy S24 qui arrivera au début de l’année prochaine.

Selon @UniverseIce, les prochains Galaxy S24 et Galaxy S24+ seront dotés d’un « design à cadre vertical » qui élimine la légère courbure sur les bords des smartphones Galaxy S23 actuels.

Breaking

The middle frame design of S24 and S24+ has changed, and it has become a vertical frame design similar to iPhone. The picture shows Meizu 20, which is probably like this. pic.twitter.com/MG4hwn7pMQ — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 18, 2023

Ce n’est pas un changement énorme, mais il devrait être perceptible lorsque l’on regarde et tient les smartphones en main. Le nouveau design serait également plus en phase avec ce que nous avons avec le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 — et plus proche de ce qu’Apple a fait avec la série d’iPhone 14.

Le Galaxy S24 Ultra n’étant pas mentionné ici, mais on suppose que le smartphone le plus cher de la gamme suivra sa propre voie en termes d’esthétique, et qu’il se contentera de suivre le modèle établi par le Galaxy S23 Ultra.

Tout devrait être révélé dans les prochains mois, mais avec le lancement des derniers smartphones pliables de Samsung, ceux qui s’occupent des fuites et des rumeurs sur Samsung peuvent se concentrer sur le Galaxy S24, dont le lancement est prévu en janvier ou février.

De réels changements ? Pas vraiment

Il y a quelques jours seulement, nous avons appris que le Galaxy S24 Ultra pourrait passer de l’aluminium au titane, plus résistant, tout en devenant plus léger, de sorte qu’il pourrait bien y avoir quelques modifications l’année prochaine en termes de conception et de fabrication de ces smartphones.

Nous en sommes maintenant au stade où il est difficile pour les fabricants de smartphones de faire quoi que ce soit de vraiment innovant en termes d’apparence de leurs appareils, ce qui signifie qu’il nous reste quelques petites modifications des courbes et des bords plutôt que quelque chose de majeur.

Pour ce qui est des entrailles, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de changement en ce qui concerne l’une des caméras du Galaxy S24, tandis que le chipset Exynos devrait faire son retour, selon les rumeurs. Attendez-vous à de nombreuses autres rumeurs sur le Galaxy S24 dans les mois à venir.