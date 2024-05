Qualcomm lance le Snapdragon Dev Kit : Un mini PC pour les développeurs

Les partenaires de fabrication de Microsoft se sont lancés dans l’IA et les Copilot+ PC, et Qualcomm cherche à permettre aux développeurs d’exploiter facilement les capacités de ses nouveaux professeurs Snapdragon X Plus et Elite en lançant un PC alimenté par Snapdragon X pour créer de nouvelles expériences applicatives.

Le Snapdragon Dev Kit pour Windows est un PC de bureau compact. Il est alimenté par la puce Snapdragon X Elite, avec un NPU intégré qui fournit 45 trillions d’opérations par seconde (TOPS) de performances d’IA accélérées par le matériel.

Alors qu’il s’agit d’un processeur normalement utilisé pour les ordinateurs portables, et qui dispose de 12 cœurs de CPU supportant des vitesses allant jusqu’à 3,8 GHz, ou jusqu’à 4,2 GHz en utilisant des cœurs simples et doubles, Qualcomm note que le Snapdragon Dev Kit est un mini PC avec une puce qui fonctionnera avec une « Developer Edition spéciale et accélérée » de la puce. Il peut atteindre 4,4 GHz et consomme 80 watts en pleine charge de travail. Une généreuse mémoire vive LPDDR5 de 32 Go est incluse, ainsi que 512 Go de stockage NVMe.

En ce qui concerne les connexions, Qualcomm a équipé le Snapdragon Dev Kit pour Windows de trois ports USB 4 Type-C, de deux ports USB 3.2 Type-A et d’une seule connexion HDMI. Deux moniteurs 4K supplémentaires peuvent être connectés via USB-C. Le kit prend également en charge l’Ethernet, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4.

Les personnes intéressées par la précommande peuvent se rendre sur le site Web de Qualcomm et remplir ce formulaire assez peu détaillé en indiquant le nombre de Dev Kit dont ils ont besoin. À ce stade, il s’agit surtout d’une inscription à une liste de diffusion qui permettra aux développeurs intéressés de recevoir toutes les dernières mises à jour de Qualcomm, y compris la date à laquelle ils pourront passer leur précommande.

Le Snapdragon Dev Kit sera disponible à l’achat le 18 juin

Si vous n’êtes pas pressé, Qualcomm prévoit que les unités seront disponibles à l’achat le 18 juin. Leur prix sera de 899 dollars.

Ce n’est pas la première fois que Qualcomm lance un Snapdragon Dev Kit. Le géant du silicium l’avait déjà fait lors du lancement des plateformes Snapdragon 8cx et 7cx. Pour ceux qui ne connaissent pas les potentiels cas d’utilisation des Dev Kit, il s’agit d’appareils mis à la disposition des développeurs pour les aider à tester le matériel et leurs applications.

Que pensez-vous des processeurs Snapdragon X Elite ?