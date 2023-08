Tumblr lance une refonte analogue à celle de Twitter

Tumblr a lancé une refonte de son site Web, adoptant un style analogue à celui de Twitter qui complète mieux sa nature de micro-blogging. Cette nouvelle interface de bureau est disponible pour tous ses utilisateurs, même si les utilisateurs sélectionnés qui ont été les premiers à recevoir la nouvelle présentation ont eu beaucoup à dire sur les changements.

Tumblr est actuellement détenu par Automattic, la société derrière WordPress, après que cette dernière l’ait racheté à Verizon en 2019.

L’entreprise a expliqué les raisons de ce changement dans un article de blog :

Pourquoi faisons-nous cela ? Nous voulons qu’il soit aussi facile que possible pour tout le monde de comprendre et d’explorer ce qui se passe sur Tumblr — les nouveaux venus comme les voyageurs chevronnés.

Dans l’ancienne présentation, les icônes de navigation se trouvaient en haut, avec un simple bouton en forme de crayon en bas à droite, sur lequel il suffisait d’appuyer pour créer un nouvel article de blog.

Avec les nouveaux changements, les icônes ont été déplacées sur le côté gauche, dans une colonne, et largement éclipsées par des étiquettes indiquant l’utilité de chaque bouton. Le bouton « Créer un nouvel article » a été étiqueté et déplacé en bas à gauche. Les onglets qui alternent avec le tableau de bord (le flux de contenu de Tumblr) ont été déplacés vers le haut et même le champ de recherche se trouve désormais à un endroit différent.

L’entreprise voit clairement une opportunité de tirer profit de l’agitation entourant les récents changements de Twitter. La refonte du site Web pour qu’il ressemble à celui de Twitter pourrait aider les utilisateurs privés de leurs droits à se sentir plus à l’aise sur cette plateforme.

Tumblr commet une erreur

En tant qu’utilisateur de longue date de Tumblr, j’ai été témoin d’un certain nombre de changements apportés au site, dont la plupart sont au mieux sans conséquence et au pire nuisibles au site. Cela fait des années que les utilisateurs réclament des corrections de base, comme la fonctionnalité de la barre de recherche, la possibilité de publier des vidéos de meilleure qualité, un meilleur système de blocage et de signalement, et bien d’autres choses encore.

Il y a aussi le fait que Tumblr a déployé d’autres mises à jour pour faire ressembler le site de blog à un réseau social à la mode, comme l’ajout de Tumblr Live (qui n’est disponible qu’aux États-Unis en raison de problèmes de confidentialité) ou de Tumblr Marketplace.

En d’autres termes, il s’agit d’un nouveau changement qui ne fera qu’aliéner la base d’utilisateurs de Tumblr déjà mécontente.