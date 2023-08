L’Apple Watch 9 sera bien lancée en même temps que l’iPhone 15

Il s’agirait de la première mise à niveau majeure du chipset depuis l’Apple Watch 6, nous nous attendons donc à une amélioration significative de la réactivité de l’interface et de la vitesse à laquelle l’Apple Watch 9 peut effectuer des tâches et passer d’une application à l’autre.

La base de données, repérée par MacRumors, ne mentionne pas l’Apple Watch 9 par son nom, et ne nous dit pas grand-chose sur le design ou les spécifications de l’appareil — si ce n’est qu’il sera doté d’un support Bluetooth, comme on peut s’y attendre.