Vous pouvez désormais auto-réparer votre Pixel 7a

Lorsque j’ai testé le fleuron plus abordable de Google, j’ai qualifié le Pixel 7a de meilleur smartphone Android de milieu de gamme pour la plupart des gens grâce à une bonne qualité de construction, une excellente caméra et un écran OLED à 90 Hz amélioré.

Google a annoncé un programme d’autoréparation pour les smartphones Pixel en partenariat avec iFixit en juin dernier. Le portail de réparation vend des écrans de remplacement, des coques arrière, des batteries, des supports de caméra arrière et des capteurs de caméra large et ultra-large dans le cadre du programme de réparation DIY Pixel 7a.