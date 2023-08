La vérification de la carte d’identité sur X (Twitter) sera bientôt disponible

X va bientôt ajouter une nouvelle couche de vérification pour les utilisateurs dans le cadre du service X Premium (Twitter Blue) , la plateforme d’abonnement controversée de l’entreprise. Ce serait un ajout essentiel pour les vérifications et autres fonctionnalités premium.

Il s’agira d’une vérification de l’identité des utilisateurs qui nécessitera leur carte d’identité pour vérifier leurs informations légitimes, ainsi qu’un selfie en direct qui garantira qu’ils n’utilisent pas la carte d’identité d’une autre personne.

Une découverte récente de Nima Owji affirme que X cherche maintenant à demander aux utilisateurs de vérifier leur identité, en se concentrant sur le X Premium (anciennement connu sous le nom de Twitter Blue). D’après les captures d’écran recueillies par Owji, cette fonctionnalité est apparue pour la première fois sur le profil d’Elon Musk, montrant qu’elle respectait les exigences en matière de vérification de l’identité.

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZh pic.twitter.com/F4ssglakHR — Nima Owji (@nima_owji) August 16, 2023

Il a été réitéré que cette fonctionnalité ne serait demandée qu’aux abonnés Blue Premium, les utilisateurs standards n’ayant pas à confirmer leur identité en dehors de leur numéro de contact et de leur adresse électronique pour l’authentification à deux facteurs et les comptes liés.

Alors que les coches de vérification cherchent déjà à vérifier l’identité, cette fonctionnalité ajoutera une autre couche d’informations au public sur leurs profils. Toutefois, les utilisateurs peuvent toujours masquer cette vérification d’identité.

Pièce d’identité et selfie en direct requis

Les conditions requises pour cette vérification d’identité sont la carte d’identité de la personne et une photo selfie en direct qu’elle devra prendre à l’aide de l’appareil photo de son smartphone.

Dans d’autres applications et entreprises, ces exigences sont standard et généralement demandées, en particulier pour les banques. Cependant, avec X et son partenaire tiers Au10tix, qui vérifiera les informations et en conservera des copies, le chercheur a décidé d’aller de l’avant.

X et son abonnement Premium

Si ce n’est pas encore une nouvelle pour les utilisateurs, Twitter Blue a également reçu un nouveau nom de la part de l’entreprise, et il est maintenant appelé le service « X Premium » qui serait centré sur tout ce qui concerne ses abonnements et ses vérifications. Parallèlement, le X Pro (alias TweetDeck) fait désormais partie du X Premium qui nécessite que les utilisateurs paient un abonnement mensuel pour bénéficier de l’expérience.

Avant le changement de marque X, Twitter connaissait déjà des changements importants grâce à son ancien PDG et actuel propriétaire, Elon Musk, qui a changé beaucoup de choses pour l’entreprise, la plus importante étant les vérifications. Plus tôt cette année, la répression massive contre les anciens comptes vérifiés qui ne paient pas d’abonnement a vu des suppressions massives de leur badge.

X Premium apporte des fonctionnalités importantes aux utilisateurs, notamment le téléchargement de vidéos jusqu’à 8 Go, les tweets de longue durée, la possibilité de télécharger des vidéos sur la plateforme, la coche de vérification, etc. Toutefois, pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités sur X Premium, il faudra à l’avenir procéder à une vérification de l’identité, en présentant sa carte d’identité et un selfie en direct pour confirmer son identité.