Adieu émulation : Google Chrome natif débarque sur les PC ARM Windows

La récente annonce de Google et Qualcomm marque un tournant pour les utilisateurs de PC Windows compatibles ARM. Google Chrome, le navigateur le plus populaire, est désormais disponible nativement sur l’architecture ARM, mettant fin à l’ère de l’émulation nécessaire sur ces appareils.

Cette nouvelle intervient après des années de critique quant à la performance sous-optimale de Chrome sur les PC Windows ARM, due à la nécessité de traduire en temps réel les instructions de x86 à ARM. La version ARM de Chrome promet des améliorations de performance notables, alignant Google Chrome sur d’autres navigateurs Chromium déjà natifs sur Windows ARM, tels que Microsoft Edge.

Depuis le lancement des premiers modèles de PC Windows 10 ARM en 2018, l’absence d’applications populaires adaptées à l’architecture ARM, dont Google Chrome, a été un point douloureux.

Cette innovation a été discrètement testée sur le canal Canary de Google avant son déploiement final cette semaine, promettant une expérience utilisateur grandement améliorée.

Google souligne une « amélioration spectaculaire des performances » par rapport aux précédentes versions, un changement salué par Hiroshi Lockheimer, vice-président senior chez Google, qui souligne l’engagement de l’entreprise à rendre Chrome rapide, sécurisé et facile à utiliser sur tous les appareils.

L’aube d’une nouvelle ère

Cette avancée s’inscrit dans la continuité des efforts de Google pour adapter Chrome à l’architecture ARM, comme en témoigne la version sortie en 2020 pour les Mac basés sur la puce Apple Silicon. L’adaptation de Chrome pour la plateforme Snapdragon X Elite de Qualcomm, présentée comme un pilier pour les PC Windows à partir de mi-2024, promet de dynamiser l’industrie PC, notamment avec l’arrivée imminente des PC sous Snapdragon X Elite, attendus entre l’événement Microsoft Build et le Computex 2024 à Taïwan.

Ces développements coïncident avec une transition majeure dans l’industrie du PC, de l’architecture x86 vers ARM, une mouvance déjà amorcée par Apple avec ses Mac sous l’ère Apple Silicon. La collaboration entre Google et Qualcomm ne fait qu’anticiper l’aube d’une nouvelle ère pour le PC, marquée par l’innovation et l’efficacité.

Avec Qualcomm qui présage des chipsets comparables aux puces Apple M1 et M2, et des rumeurs sur NVIDIA et AMD travaillant également sur des puces ARM pour Windows PC, le support de Chrome vient à point nommé. On peut espérer que d’autres développeurs suivront et proposeront des versions ARM de leurs applications Windows.