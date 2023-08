Les tablettes et ordinateurs portables pliables de Samsung sont en cours de préparation

Roh prédit que la capacité unique du smartphone à fournir des informations instantanées à tout moment et en tout lieu assurera sa prédominance continue. L’essor de nouveaux appareils compagnons ne diminuera pas le rôle du smartphone ; au contraire, il stimulera la création d’une connectivité et d’une interaction transparentes entre les appareils.

« Les gens ouvrent un livre pour lire et un cahier pour écrire quelque chose », explique-t-il. Cette familiarité avec les mouvements de pliage, associée au besoin de portabilité et de protection, est la force motrice de l’investissement de Samsung dans les tablettes et ordinateurs portables pliables.

Cependant, la révélation ne s’arrête pas aux smartphones. Roh affirme fermement que « les produits pliables s’étendront à d’autres catégories comme les tablettes et les PC et continueront à se développer par la suite ».

Dans une interview accordée à The Independent, Roh explique que les appareils pliables ont été au cœur des préoccupations de Samsung , et cette annonce met en lumière l’ambition de l’entreprise de vendre 1,8 million d’appareils pliables en Europe cette année .