Windows 11 permettra bientôt de supprimer davantage d’applications préinstallées

Il est déjà possible de supprimer à peu près n’importe quelle application dans Windows, généralement par des commandes de niveau administrateur dans PowerShell ou en modifiant le registre, mais vous courez le risque d’erreurs inattendues avec les applications ou les API Windows qui s’attendent à ce que les applications système soient présentes. Avec ce changement, les applications devraient être facilement supprimées des paramètres de Windows 11, et leur suppression ne devrait pas entraîner le dysfonctionnement d’autres applications ou fonctionnalités du système.

La mise à jour permet également de désinstaller pour la première fois l’application Photos, le client Bureau à distance (MSTSC) et l’application Personnes . Microsoft avait déjà testé la possibilité de supprimer l’application Cortana (qui est désormais inutile) et l’application Appareil photo.

Microsoft vient de publier Windows 11 Insider Preview Build 25931 dans le canal Canary du programme Winders Insider. Elle comporte quelques corrections de bugs et modifications de sécurité, plus de champs dans le volet Détails mis à jour de l’Explorateur de fichiers, la synchronisation de la couleur d’accentuation de Windows avec le matériel connecté pris en charge, et quelques autres changements.

Windows 10 et Windows 11 ont tous deux de nombreuses applications et utilitaires préinstallés, mais certains de ces outils ne sont pas utiles sur tous les PC, ou il existe des alternatives tierces que vous pourriez préférer utiliser à la place. Heureusement, quelques autres applications préinstallées sur Windows 11 seront bientôt (officiellement) supprimées , selon une annonce récente de Microsoft.