Honor pourrait annoncer deux autres smartphones pliables à l’IFA 2023

Il semble que Honor aura une forte présence à l’exposition IFA de cette année, car la société chinoise a déjà confirmé qu’elle lancera ses derniers smartphones pliables, le Magic V2, à l’échelle mondiale.

Mais ce n’est pas le seul appareil Honor qui sera présenté à l’IFA 2023, du moins selon les dernières rumeurs. Apparemment, deux autres smartphones pliables devraient être dévoilés en même temps que la disponibilité mondiale du Magic V2, le Magic V2 Lite et le Magic V Slim, comme le souligne GSMArena.

Le Magic V2 Lite, comme son nom l’indique, sera une version légèrement moins chère du smartphone phare pliable de Honor. Il sera toujours équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, mais il ne coûtera que l’équivalent de 700 dollars en Chine.

D’autre part, le Magic V Slim est censé être une version encore plus fine et plus légère du Magic V2, qui est déjà le smartphone pliable le plus fin et le plus léger au monde. Ce modèle particulier a déjà été certifié par le MIIT (Chine) sous le nom de code « Victoria ».

Il est assez étrange que ces deux smartphones pliables moins chers semblent viser le marché chinois, même s’ils seront présentés à l’IFA 2023, une convention européenne.

Également un smartphone pliable à clapet ?

On ne peut pas exclure non plus une apparition surprise du tout premier smartphone pliable à clapet de Honor, le Magic V Flip, ou quel que soit le nom qu’il portera au final. Honor a déjà confirmé qu’il travaillait sur un concurrent du Galaxy Z Flip de Samsung, mais l’appareil ne sera pas prêt pour le primetime avant le début de l’année prochaine.

Cela étant dit, il est probablement préférable de modérer nos attentes afin d’éviter tout sentiment de déception lorsque Honor ne répondra pas à ces rumeurs.