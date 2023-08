L’événement Microsoft Surface aura lieu le 21 septembre à New York

Le dernier grand événement Surface de Microsoft a eu lieu en octobre 2022. On s’attendait à ce que le géant de la technologie organise à nouveau son événement au cours de ce mois en 2023. Mais, Microsoft pourrait finir par annoncer le Surface Laptop 6, la Surface Pro 10 et d’autres appareils Surface un mois plus tôt, selon une nouvelle fuite.

Sur X (anciennement Twitter), le rédacteur en chef de The Arena Group, Jake Krol, affirme que Microsoft envoie des invitations à un événement spécial. En effet, l’entreprise vient d’envoyer un Save the Date aux médias et autres influenceurs, confirmant qu’elle organisera un événement à New York le 21 septembre.

Cet événement spécial aurait lieu le 21 septembre 2023. Bien que Microsoft n’ait rien annoncé dans un communiqué de presse ou sur les réseaux sociaux, Jake Krol affirme que cet événement concerne les appareils Surface de la société.

Surface Devices are incoming on September 21, Microsoft just sent out invites for a special event. @surface @Microsoft #techtember pic.twitter.com/luBF1J1cng —Jake Krol (@Jake31Krol) August 17, 2023

En ce qui concerne les appareils qui pourraient être présents à l’événement, nous nous attendons à ce que les dernières itérations de ce qui a été présenté l’année dernière soient présentées. Cela pourrait inclure le lancement du Surface Laptop 6, de la Surface Pro 10, de la Surface Go 4, le Surface Laptop Studio 2, potentiellement d’un Surface Studio 3, et peut-être d’un Audio Dock 2.

Nul doute que nous verrons une annonce du Laptop 6, car il y a eu des fuites substantielles à propos de l’ordinateur portable de nouvelle génération. Il devrait être équipé d’un processeur Intel de 13e génération, d’une meilleure autonomie et d’un écran tactile multipoint à 10 points.

Il y a également eu des fuites concernant la Surface Pro 10 et la Surface Go 4. Selon Windows Central, la Surface Go 4 pourrait être livrée avec un processeur ARM et la Surface Pro 10 pourrait être déclinée en deux modèles — un 11 pouces et un 13 pouces. En outre, selon les rumeurs, le Surface Laptop Studio 2 sera proposé à un prix plus élevé, ainsi qu’à des graphiques RTX 4060 et aux derniers processeurs Intel de 13e génération.

Des annonces logicielles ?

Du côté des logiciels, Microsoft misant beaucoup sur l’intelligence artificielle, on peut s’attendre à ce que l’entreprise parle de choses comme Bing Chat et Windows Copilot. Nous avons également entendu dire que les nouveaux appareils Surface seraient dotés de fonctions d’intelligence artificielle, comme les effets de Windows Studio. Enfin, Microsoft devrait parler de la prochaine grande mise à jour de Windows 11, dont le nom de code est actuellement Windows 11 version 23H2, et de ses fonctionnalités telles que l’explorateur de fichiers modernisé.

Cet événement du 21 septembre à New York serait le plus grand événement matériel organisé en personne par Microsoft dans la ville depuis la pandémie.