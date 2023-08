Google s’apprête à faciliter la diffusion de contenus multimédias sur une tablette

Google pourrait être sur le point de faciliter la diffusion de médias sur une tablette, en permettant de le faire en tenant le smartphone devant la tablette. Si vous possédez une Pixel Tablet et un smartphone Pixel, alors vous avez la possibilité de diffuser des médias depuis votre smartphone vers votre tablette. Si la fonction a toujours existé, elle nécessite de suivre quelques étapes. Mais, Google travaille peut-être sur une nouvelle fonctionnalité qui pourrait grandement simplifier le processus.

Selon le journaliste Mishaal Rahman, Google travaille à l’amélioration de l’intégration entre un smartphone et une tablette d’une manière qui pourrait même dépasser la célèbre intégration des appareils d’Apple.

D’après l’animation, cette fonctionnalité vous permettrait de diffuser des médias simplement en tenant votre smartphone devant la tablette.

Google is working on letting you cast media to your Pixel Tablet just by holding your phone in front of it!

Here’s the introduction screen for this feature.

Thanks to @AssembleDebug for the tip! pic.twitter.com/A79ZofiWM1

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023