Google Photos fait appel à l’IA pour créer de jolis albums de souvenirs

Google présente une nouvelle façon d’interagir avec vos moments les plus mémorables dans Google Photos. En effet, Google Photos a introduit un nouvel onglet « Souvenirs » dans l’application et sur le Web, ainsi qu’une toute nouvelle vue « Album » pour revivre vos photos et vidéos préférées.

Disponible à partir d’aujourd’hui aux États-Unis, cette fonctionnalité permet de créer facilement un album de souvenirs ou de laisser Google Photos le faire pour vous, avec une chronologie de vos voyages préférés, des moments passés avec vos amis ou votre famille, et bien plus encore.

Si certains utilisateurs souhaitent cacher ou supprimer les souvenirs de Photos, d’autres adorent profiter de ces fonctionnalités amusantes. Par conséquent, Google ne cesse de trouver des moyens de les rendre encore meilleurs. Vous pouvez créer de nouveaux albums, et Google propose un nouvel outil astucieux qui exploitera l’IA pour aider les utilisateurs à nommer tous les nouveaux dossiers et collections de souvenirs.

La fonction « Souvenirs » de Google Photos n’est pas nouvelle ; les utilisateurs l’apprécient depuis des années. Cependant, avec le dernier ajout de l’album, elle est encore meilleure que jamais. Désormais, vos photos et vidéos préférées sont affichées sous forme de collage ou d’album, comme si vous regardiez une histoire sur Instagram ou des souvenirs sur Facebook. Vous pouvez facilement appuyer sur pour feuilleter les photos, les enregistrer pour plus tard ou faire défiler toute une chronologie d’événements.

Une autre nouveauté est la possibilité de définir un coauteur pour des souvenirs spécifiques, ce qui facilite le partage des souvenirs avec d’autres personnes. Le système est analogue à celui des albums partagés, dans lesquels vous pouvez inviter un ami ou un membre de votre famille, ce qui facilite la collaboration et permet de compléter un souvenir avec des photos et des vidéos d’événements spécifiques. Si vous avez trop de souvenirs, un nouvel outil d’intelligence artificielle peut facilement les nommer, et ce n’est que l’un des nombreux nouveaux outils d’intelligence artificielle qui font leur apparition dans Google Photos.

Pas encore en France

Pour l’instant, le seul moyen de partager l’un de ces nouveaux souvenirs est d’inviter quelqu’un à le coécrire, qui pourra ensuite l’enregistrer lui-même. Toutefois, Google a annoncé qu’il ajouterait bientôt une option permettant de transformer rapidement ces souvenirs en vidéo, que vous pourrez partager dans un message texte ou sur les réseaux sociaux.

Si vous disposez de la dernière version de l’application Google Photos, vous verrez apparaître la nouvelle catégorie « Souvenirs » en bas de page. Allez-y, ouvrez-en une et profitez de vos souvenirs, ou faites preuve de créativité et créez les vôtres.