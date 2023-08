Une fuite sur les composants USB-C de l’iPhone 15 révèle une mystérieuse puce 3LD3

Il est pratiquement gravé dans le marbre que la prochaine gamme d’iPhone 15 abandonnera le port Lightning actuellement utilisé pour la charge et le transfert de données au profit d’un port USB-C. Ce changement n’est pas volontaire et résulte d’une nouvelle règle de l’Union européenne qui rend le port de charge USB Type-C obligatoire pour les smartphones. Majin Bu, une source au parcours mitigé, a partagé une série d’images qui en disent plus sur les composants de charge.

Les images divulguées, qui ont été publiées sur X, montrent apparemment les composants de charge de l’iPhone 15 Plus. L’un des éléments qui ressort est une puce 3LD3 fabriquée par Apple. Bien que Majin Bu ne soit pas tout à fait sûr de la fonctionnalité de cette puce interne, il suppose qu’elle pourrait être utilisée pour le chiffrement des transmissions.

iPhone15 Plus USB C connector detail pic.twitter.com/J0nDO7WPeU – Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023

Bien que ces informations soient encore insuffisantes, il semble que la puce permette d’activer des fonctions de chiffrement pour protéger les données de l’iPhone contre toute compromission. En outre, la puce pourrait être utilisée pour limiter les vitesses de charge.

Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a révélé en mai dernier que les utilisateurs devraient utiliser des câbles certifiés pour bénéficier de vitesses de charge plus rapides sur l’iPhone 15. Il est donc possible que la puce 3LD3 soit utilisée pour faire la distinction entre un câble certifié par Apple et d’autres adaptateurs compatibles.

Avant cela, en février, une autre fuite digne de confiance, connue sous le nom de ShrimpApplePro, a déclaré que les câbles tiers « seront limités par le logiciel en termes de données et de vitesse de charge ».

Des limitations ?

En bref, même si les câbles USB-C que vous avez chez vous seront probablement compatibles avec la série iPhone 15, vous devrez peut-être utiliser un câble USB-C conçu pour l’iPhone afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Apple devrait dévoiler la série iPhone 15 le mois prochain et il semble de plus en plus probable que les modèles Pro seront plus chers que leurs prédécesseurs en raison de l’utilisation de titane, de lentilles améliorées, de la puce A17 Bionic de 3 nm, de bordures plus fines et d’un capteur photo périscopique 6x pour l’iPhone 15 Pro Max.