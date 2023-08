Voici le Xiaomi Band 8 Pro avec son écran AMOLED de 1,74 pouce et 14 jours d’autonomie

Xiaomi vient de lancer le bracelet connecté Mi Band 8 Pro, ainsi que le smartphone pliable MIX Fold 3 lors d’un événement organisé aujourd’hui en Chine. Le Mi Band 8 Pro est doté d’un écran AMOLED de 1,74 pouce aux caractéristiques améliorées. Il présente un taux de rafraîchissement plus fluide de 60 Hz, affiche 16,7 millions de couleurs et une résolution élevée de 336 ppp.

L’écran est assez lumineux, atteignant jusqu’à 600 NITs, mais le bracelet lui-même est léger (22,5 g) et mince (9,99 mm d’épaisseur). Le design comprend un matériau TPU antibactérien et doux pour la peau, ainsi que des bracelets en cuir.

Le nouveau Mi Band offre une interface utilisateur améliorée. Outre les fonctions de widget améliorées, il offre une présentation plus complète des informations, couvrant la météo, les horaires, les calendriers et d’autres nouvelles fonctions. Cet appareil prend en charge plus de 150 modes sportifs et offre plus de 100 cadrans de montre.

En outre, il dispose d’un positionnement GNSS avancé à cinq étoiles, d’une surveillance à deux canaux améliorée et d’une capacité de positionnement précis. Sa batterie peut durer jusqu’à 14 jours, mais en mode Always On Display, elle dure environ 6 jours. En outre, le Mi Band 8 Pro excelle dans la gestion de la santé.

Il suit divers aspects tels que la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, le stress, l’entraînement à la respiration, le suivi scientifique du sommeil et la santé des femmes. Le bracelet prend également en charge la fonction NFC multifonctionnelle pour les paiements et est livré avec l’assistant vocal de Xiaomi. En outre, le tracker d’activité est résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Spécifications rapides

Design : 2D en verre trempé

Matériau de la coque : polymère à haute teneur en fibres NCVM

Écran : écran AMOLED de 1,74 pouce, 600 NITs de luminosité, résolution 336 x 480 pixels, 336 ppp

Capteurs : capteur d’accélération, capteur gyroscopique, capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang et capteur de lumière ambiante.

Surveillance de la santé : suivi continu de la fréquence cardiaque, suivi continu de la saturation en oxygène du sang, suivi du sommeil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivi de la santé féminine, etc.

Connectivité : prise en charge du GNSS, du NFC et du Bluetooth 5.3

Plus de 150 sports

Plus de 100 cadrans de montre

Batterie : 289 mAh; 80 minutes de charge rapide

Autonomie de la batterie : jusqu’à 14 jours

Indice d’étanchéité : 50 m

Application Mi Fitness

Fonctions intelligentes : rappels, alertes, assistant Xiaomi, alertes d’appel, etc.

Dimensions : 46 × 33,35 × 9,99 mm ; Poids : 22,5 g (sans bracelet)

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi Band 8 Pro est disponible en deux versions : la variante avec bracelet en TPU est proposée au prix de 399 yuans (environ 50 euros), tandis que la variante avec bracelet en cuir coûte 499 yuans (environ 65 euros).

Le Mi Band 8 Pro est disponible à l’achat dans la boutique Xiaomi et chez d’autres revendeurs à partir d’aujourd’hui en Chine.