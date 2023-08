Xiaomi vient de lancer son dernier smartphone pliable : le MIX Fold 3

Après un long discours sur l’histoire de Xiaomi, ses objectifs futurs et la manière dont l’entreprise va rivaliser avec ses concurrents, Xiaomi vient de présenter son tout nouveau smartphone pliable, le Xiaomi MIX Fold 3. Ce nouveau smartphone pliable est mince, doté d’un élégant design, et pourrait facilement donner du fil à retordre au Galaxy Z Fold 5 de Samsung.

Meet our new #XiaomiMIXFold3! Do you like the design? pic.twitter.com/W4LgQZpHMv — Lei Jun (@leijun) August 14, 2023

Le MIX Fold 3 est doté d’une quadruple caméra à l’arrière, conçue en collaboration avec Leica, qui offre des longueurs focales polyvalentes, notamment une caméra principale de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels et un super grand-angle de 12 mégapixels avec des fonctionnalités avancées telles que l’OIS et la mise au point PD. Le dernier smartphone pliable de Xiaomi peut également enregistrer des vidéos en résolution 8K à 24 images par seconde.



Le MIX Fold 3 est disponible en deux coloris : Star Gold et Moon Shadow Black, cette dernière étant dotée d’une texture analogue à celle du cuir et résistante aux traces de doigts. Le MIX Fold 3 propose également une version en fibre d’écaille de dragon, qui est à la fois très résistante et très légère, et qui est proposée au même prix.

Le MIX Fold 3 propose trois options : une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 8 999 yuans (environ 1 140 euros), et une autre avec 16 Go de RAM et 521 Go de stockage au prix de 9 999 yuans (1 265 euros). Il existe également une variante dotée de 16 Go de RAM et d’une énorme capacité de stockage de 1 To, disponible au prix de 10 999 yuans (1 390 euros).

Le MIX Fold 3 est doté d’une technologie sans charnière qui, selon l’entreprise, est de premier ordre dans le monde des smartphones d’aujourd’hui. Xiaomi promet une capacité de 500 000 plis, ce qui est très impressionnant. En outre, le Fold 3 est doté d’un écran interne UTG qui permet d’amincir le MIX Fold 3 de 12,5 % par rapport au MIX Fold 2.

L’écran intérieur s’étend sur 8,03 pouces

L’écran externe mesure 6,56 pouces et est fabriqué en verre Gorilla. Lorsqu’il est déplié, l’écran intérieur s’étend sur 8,03 pouces, offrant une toile idéale pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou profiter de diverses formes de divertissement. Grâce à l’affichage UTG, l’écran intérieur est absolument plat lorsqu’il est déplié. Avec un écran pouvant atteindre une luminosité de 2 600 nits, ce smartphone garantit une visibilité confortable, même en extérieur. Les deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Xiaomi MIX Fold 3 est équipé du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, d’un système de stockage UFS 4.0 ultra-rapide et d’une mémoire vive LPDDR5X.

Et n’oublions pas que la batterie du flagship prend en charge la charge rapide filaire de 67 W et la charge sans fil de 50 W. Le MIX Fold 3 est équipé d’une batterie de 4 800 mAh qui, selon Xiaomi, peut durer jusqu’à 22 heures sur une seule charge.