Le Galaxy S24 Ultra font état d’une possible amélioration de la caméra et de l’écran

Bien que nous soyons encore loin de la sortie des nouveaux smartphones phares de Samsung, la série Galaxy S24, les rumeurs coulent déjà à flots. Les dernières rumeurs concernant le plus avancé d’entre eux, le Galaxy S24 Ultra, font état d’une amélioration possible de l’écran et de la caméra.

C’est une vieille nouvelle, direz-vous, étant donné que nous avons déjà entendu les possibles améliorations des caméras arrière de l’un des champions phares de Samsung, ainsi que les changements de stockage, d’écran et de mémoire sur la série Galaxy S24. Mais, le célèbre informateur Ice Universe nous donne des informations supplémentaires sur les modifications de la caméra et de l’écran.

That’s why it was initially rumored that S24 Ultra adopted a 5x sensor. Samsung will emphasize the 5x image quality of the sensor at thanks to the 3x 50MP zoom.

