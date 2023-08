Netflix a annoncé le lancement d’un bêta-test limité pour un service de streaming de jeux, alias « cloud gaming » sur la télévision et les navigateurs à partir d’aujourd’hui, en commençant par les titres Oxenfree et Molehew’s Mining Adventure.

Netflix a fait un effort concerté pour se lancer dans les jeux mobiles au cours des deux dernières années, mais la société a également exprimé son intention d’apporter les jeux Netflix sur des plateformes autres qu’iOS et Android depuis le « cloud gaming ». La semaine dernière, une application de contrôleur de jeu mobile pour Netflix est apparue sur l’App Store iOS, suggérant qu’une annonce liée à Netflix Games sur la télévision était imminente.

Dans un article de blog daté du 14 août, Netflix confirme qu’elle organise des bêtas limitées pour tester les jeux Netflix sur la télévision, les PC et les Mac.

À partir d’aujourd’hui, certains abonnés de Netflix au Canada et au Royaume-Uni auront accès à une version bêta limitée de Netflix Games on TV. Dans un premier temps, les téléviseurs Amazon, Chromecast, LG, Nvidia Sheild, Roku, Samsung et Walmart prendront en charge les jeux Netflix, et d’autres seront ajoutés au fur et à mesure.

Dans les semaines à venir, Netflix.com commencera également à permettre aux abonnés de ces régions de jouer à des jeux depuis un navigateur sur PC et Mac.

Pas encore en France

Pour commencer, seuls deux jeux seront jouables pendant la bêta : Oxenfree, le jeu d’aventure narratif de Night School Studios, et Molehew’s Mining Adventure, un nouveau jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses. Les joueurs pourront streamer ces jeux sur l’appareil sur lequel Netflix est ouvert et pourront y jouer à l’aide d’un clavier, d’une souris ou de l’application Netflix Game Controller. L’article de blog indique que l’objectif de cette version bêta est de « tester notre technologie de streaming de jeux et notre contrôleur, et d’améliorer l’expérience des membres au fil du temps ».

Nous ne savons pas quand cette version bêta sera disponible en France, mais cela indique que la présence de Netflix dans le domaine des jeux vidéo ne fera que croître dans les mois et les années à venir.