Voici la Xiaomi Pad 6 Max avec son écran de 14 pouces à 120 Hz

Xiaomi vient d’annoncer la Pad 6 Max de 14 pouces, le modèle haut de gamme de la série Pad 6, en Chine, en même temps que le MIX Fold 3 et d’autres appareils, comme elle l’avait promis.

Elle est équipée d’un écran LCD de 14 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution 2.8k, et est certifiée par le TÜV Rheinland en termes de faible lumière bleue, d’absence de scintillement, de précision des couleurs et de projection précise des couleurs. La tablette est dotée d’un boîtier métallique épuré de 6,53 mm.

Dotée d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go, la tablette dispose d’un son surround virtuel à 8 haut-parleurs et d’une chambre sonore super large de 10,6 cm3. Elle est équipée d’une batterie d’une capacité de 10 000 mAh offrant un support à la charge rapide de 67 W, d’une puce de gestion de la batterie G1 auto-développée et d’un support de charge inversée PD3.0/PD2.0 de 33 W.

Le clavier tactile intelligent a un design divisé, 15 nouvelles touches de raccourci indépendantes dans la grande gamme de touches. Il y a un stylet Xiaomi Focus avec un délai de 5 ms, 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et un support pour le laser virtuel.

Caractéristiques de la Xiaomi Pad 6 Max 14

Écran 16:10 de 14 pouces (2 880 x 1 800 pixels) avec taux de rafraîchissement variable de 30/48/50/60/90/120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, luminosité jusqu’à 600 nits, HDR 10, Dolby Vision, certification TÜV Rheinland Hardware Level Low Blue Light, certification No Strobe, certification Color Accuracy et Accurate Color Projection, protection Corning Gorilla Glass 5

Plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 jusqu’à 3,2 GHz avec GPU Adreno

8 Go/12 Go/16 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 3.1

MIUI Pad 14 basée sur Android 13

Capteur de 50 mégapixels de 1/2, 76 pouce avec ouverture f/1.8, PDAF, capteur de profondeur, enregistrement vidéo 4K

Caméra frontale de 20 mégapixels, mise au point intelligente

Dimensions : 318,58 × 206,1 × 6,53 mm ; Poids : 750 g

Audio USB Type-C, Dolby Atmos, 8 haut-parleurs, 4 microphones

Wi-Fi 6,802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C USB3.2 Gen1

Batterie de 10 000 mAh avec une charge rapide de 67W

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Pad 6 Max de 14 pouces est disponible en noir et en argent. Les prix sont les suivants.