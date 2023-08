Apple pourrait bientôt mettre fin au Mac Pro

by

Il est probable que nous ne soyons plus qu’à quelques semaines de voir les premiers Mac d’Apple équipés de puces M3, mais l’ensemble de la gamme vient apparemment de faire l’objet d’une fuite pour que tout le monde puisse la voir. Et il y a quelques surprises de taille parmi les rumeurs entourant les Mac.

Nous devons ces révélations au journaliste Mark Gurman, dont les rapports sont généralement d’une précision impressionnante lorsqu’il s’agit de produits Apple à venir. Le dernier rapport de Gurman serait basé sur des configurations de puces qu’Apple teste en interne, et les choses pourraient donc changer à l’avenir.

Le rapport dévoile toutes les puces à venir de la gamme M3, leurs spécifications attendues, ainsi que les Mac qu’elles équiperont. Mais, il contient également une révélation choquante sur l’une des offres les plus puissantes d’Apple.

Selon Gurman, l’un des appareils dans lesquels les nouvelles puces pourraient ne pas apparaître est le Mac Pro. Gurman explique que le M3 Ultra pourrait être intégré au Mac Studio et au Mac Pro, « si Apple continue à les fabriquer ». Ce commentaire fait probablement référence au Mac Pro et non au Mac Studio, car Gurman n’a pas fait de remarque analogue lorsqu’il a déclaré que le M3 Max serait disponible sur le Mac Studio.

Il s’agit d’une affirmation fascinante qui implique que le Mac Studio pourrait en fait cannibaliser le Mac Pro parmi les exigeants utilisateurs professionnels. À l’heure actuelle, les deux Mac sont livrés avec les mêmes options de puce, tandis que la transition vers le Apple Silicon a dépouillé le Mac Pro de la majeure partie de la modularité qui en faisait une option unique dans la gamme d’Apple. Aujourd’hui, ses jours pourraient être comptés.

Que peut-on attendre de la prochaine génération de puces Apple ? En commençant par la puce d’entrée de gamme M3, Gurman affirme qu’elle disposera de 8 cœurs de processeur et de 10 cœurs graphiques. Elle équipera le MacBook Pro 13 pouces, les MacBook Air 13 et 15 pouces, le Mac mini et l’iMac 24 pouces — ce que Gurman a confirmé en juillet 2023. Le prochain iPad Pro sera également équipé de cette puce.

Quant au M3 Pro, il sera décliné en deux versions : l’une avec 12 cœurs de CPU et 18 cœurs de GPU, l’autre avec 14 cœurs de CPU et 20 cœurs de GPU. Les Mac qui recevront ces puces sont les MacBook Pro 16 et 14 pouces, ainsi que le Mac mini.

Nous passons ensuite aux puces Apple les plus robustes, en commençant par le M3 Max. Cette puce sera dotée de 16 cœurs de CPU et de 32 ou 40 cœurs de GPU, selon le modèle. Les ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces seront équipés de cette puce, ainsi que le Mac Studio.

La dernière puce de la gamme est le M3 Ultra. Il y aura deux configurations, toutes deux dotées de 32 cœurs de processeur. Les différences se situent au niveau des cœurs de GPU : l’une d’elles comportera 64 cœurs graphiques, tandis que l’autre aura 80 cœurs de GPU. Vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient intégrés au Mac Studio et au Mac Pro, à condition qu’Apple continue à les fabriquer.

Toutes ces nouvelles puces représentent une augmentation modeste du nombre de cœurs par rapport à la génération M2. Outre les cœurs, Gurman affirme que Apple teste également de nouvelles configurations de mémoire, avec 36 Go et 48 Go potentiellement dans les cartes.

Gurman pense que les premiers Mac équipés de M3 pourraient être lancés en octobre 2023, suivis des M3 Pro et M3 Max en 2024. Le M3 Ultra, quant à lui, pourrait ne pas arriver avant la fin de l’année 2024, « au plus tôt », selon M. Gurman.

Cela signifie qu’il nous reste un peu plus d’un an avant de savoir si Apple mettra fin au Mac Pro une fois pour toutes. Cela pourrait être une décision amèrement décevante pour les professionnels qui ont besoin de la combinaison de puissance et de flexibilité que le Mac Pro basé sur Intel a offert en 2019. Seul l’avenir nous dira si cette possibilité devient réalité.