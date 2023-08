Apple pourrait rafraîchir l’iPhone 14 avec un port USB-C

Il est désormais presque certain que les smartphones de la série iPhone 15 seront équipés de ports USB-C plutôt que de la traditionnelle option Lightning, mais une nouvelle rumeur suggère que certains modèles d’iPhone 14 pourraient également être équipés d’USB-C.

Cette rumeur émane du développeur Apple @aaronp613 relayée par Notebookcheck, qui, en fouillant dans le code de tvOS 17 beta 5, a trouvé des références à deux modèles d’iPhone qui n’existent pas à l’heure actuelle. Quatre autres ont ensuite été découverts dans des mises à jour bêta plus anciennes.

tvOS 17.0 Beta 5 references two iPhone models that currently don’t exist: iPhone14,1

iPhone14,9 — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

On suppose que ces quatre modèles font référence à l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Il reste donc quelques modèles non pris en compte, des modèles qui ne feront pas partie de la nouvelle gamme d’iPhone 15.

Tout ce qui suit n’est que pure spéculation, mais il semble plausible que quelques modèles d’iPhone 14 soient conservés et qu’Apple veuille les faire passer à l’USB-C par souci de cohérence — et pour rester en conformité avec les réglementations de l’Union européenne.

À l’heure actuelle, vous pouvez toujours vous procurer l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 12 sur le site officiel d’Apple. Il semble donc probable que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus soient les smartphones qui resteront en vente après le mois de septembre.

Des surprises ?

D’après le nom de ces modèles, il semble qu’ils utiliseront la puce Apple A15 Bionic à l’intérieur de la paire moins chère d’iPhone 14, plutôt que la puce A16 Bionic qui équipe l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Mais il y a plus d’une théorie. Le développeur qui a repéré les mentions dans le code pense que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini (qui utilisent également la puce A15 Bionic) seront ceux qui passeront à l’USB-C.

Pour l’instant, nous n’en sommes qu’aux suppositions, mais il semble que nous pourrions avoir quelques surprises supplémentaires lorsque Apple dévoilera sa prochaine série d’iPhone. L’événement devrait avoir lieu en septembre, et les dates du 12 ou du 13 septembre semblent être les bonnes.