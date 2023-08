Selon un test Geekbench, le A17 Bionic de 3 nm surpasserait le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Le chipset A17 Bionic d’Apple, le premier processeur d’application (AP) utilisé dans un smartphone à être fabriqué avec un nœud de processus de 3 nm, aurait été soumis au benchmark Geekbench pour la première fois, selon l’informateur X @NaveenTechWala relayé par NotebookCheck.

Le SoC aurait alimenté un iPhone 15 Pro et aurait obtenu un score de 3269 points pour un seul cœur et un score de 7666 points pour plusieurs cœurs. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy de 4 nm a obtenu des scores Geekbench de 2 223 et 6 661 points respectivement pour le simple cœur et le multi-cœur.

La puce Qualcomm, qui n’a pas encore été annoncée, se trouverait à l’intérieur d’un Galaxy S24+ lors de son test Geekbench. Le A17 Bionic a obtenu un score supérieur de 47 % dans le test monocoeur et de 15,1 % dans le test multicœur. Le A17 Bionic équipera les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, tandis que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront propulsés par l’A16 Bionic de 4 nm qui équipe actuellement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Par rapport aux scores Geekbench de l’A16 Bionic de 2531 points (monocœur) et 6460 points (multicœur), le A17 Bionic a obtenu un score supérieur de 29 % à celui de son prédécesseur dans le test monocœur et de 19 % dans le test multicœur. La vitesse d’horloge maximale du A17 Bionic est de 3,7 GHz, ce qui correspond à une rumeur de fuite concernant les spécifications du A17 Bionic.

Le A17 Bionic a également généré un score de 30 669 points au Compute Benchmark, ce qui est plus élevé que les 23 000 points obtenus par l’iPhone 14 Pro équipé du A16 Bionic. Ce test mesure les performances du GPU en simulant son fonctionnement dans des tâches traditionnelles telles que le traitement d’images, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique. Le score plus élevé ne semble pas correspondre à l’ajout d’un seul cœur de GPU supplémentaire sur le A17 Bionic, mais ce dernier a un avantage sur le A16 Bionic grâce au nouveau nœud de traitement de 3 nm.

De grosses attentes

Le A16 Bionic à 4 nm comporte 16 milliards de transistors et la taille réduite des caractéristiques inhérente au nœud de traitement inférieur utilisé pour construire l’A17 Bionic signifie que nous devrions voir des transistors plus petits utilisés avec le nouveau chipset. Cela signifie qu’il y aura plus de transistors à l’intérieur de la puce, ce qui la rendra plus puissante et plus économe en énergie.

Gardez toutefois à l’esprit que @NaveenTechWala est un informateur relativement inconnu et que l’absence de résultats de tests Geekbench signifie qu’il faut prendre ces résultats avec des pincettes.