La puce A17 Bionic de l’iPhone 15 Pro devrait offrir une meilleure autonomie de batterie

Les rumeurs entourant la série d’iPhone 15 tourbillonnent depuis un certain temps déjà, même si le lancement n’aura lieu que dans quelques mois. S’ajoutant aux nombreuses informations que nous avons obtenues jusqu’à présent, la dernière rumeur suggère que l’iPhone 15, en particulier les modèles Pro, bénéficiera d’un avantage considérable en termes de batterie.

L’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max devraient être équipés de la puce A17 Bionic de nouvelle génération, qui sera basée sur le processus technologique de 3 nm. Ces puces se concentreront davantage sur l’autonomie de la batterie que sur les performances.

Le dernier rapport de Bloomberg suggère que le chipset A17 Bionic de TSMC consommera environ 35 % d’énergie en moins tout en offrant de meilleures performances que les puces 5 nm. Cela signifie que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max offriront une plus grande autonomie, ce qui sera toujours le bienvenu. Cependant, cela pourrait ne pas être le cas avec les iPhone 15 non Pro, étant donné qu’ils utiliseront très probablement le chipset A16 Bionic de cette année, qui est une puce de 4 nm.

Pour rappel, TSMC a récemment commencé la production de masse de ses puces en 3 nm. La technologie du processus 3 nm sera également utilisée par les prochaines puces M2 Pro et M2 Max, voire la puce M3 pour les futurs Mac.

Il reste à voir comment le chipset A17 se comportera. En ce qui concerne les autres attentes relatives à l’iPhone 15, Apple pourrait apporter quelques changements à sa stratégie visant à vendre davantage de modèles d’iPhone 15, qui n’a pas vraiment pris forme cette année. Pour cela, nous pouvons nous attendre à ce que les prix de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus baissent de manière significative.

Le support USB-C

La gamme d’iPhone 15 de 2023 devrait adopter le nouveau concept de Dynamic Island et obtenir le support d’un port USB Type-C pour respecter la nouvelle loi visant à faire de l’USB-C une norme. Vous pouvez vous attendre à diverses améliorations de la caméra et d’autres améliorations également.

Puisqu’il est vraiment tôt pour commenter ce à quoi ressemblera la série d’iPhone 15, il est préférable d’attendre et de surveiller l’apparition de plus de détails. Auparavant, des personnes familières avec le sujet ont indiqué que ce pourrait être le premier iPhone à venir sans ports, mais à ce stade, cela ne semble pas être le cas. La caméra périscopique ne sera probablement pas prête pour la génération 2023 non plus, tandis qu’une version pliable n’arriverait pas avant 2024.