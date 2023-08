La gamme iPhone 15 Pro ajoutera un cœur de GPU supplémentaire mais conservera 6 Go de RAM

Un message sur X repéré par 9to5Mac et posté par « Unknown21 » (@URedditor) nous donne un peu plus de détails sur les spécifications de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max ainsi que quelques informations sur le chipset A17 Bionic qui équipera ces deux modèles. Le A17 Bionic devrait être produit par TSMC en utilisant son nœud de processus N3B, ce qui fera de ces deux modèles les seuls smartphones à être alimentés par une puce de 3 nm cette année.

Une fois de plus, le chipset sera doté d’un processeur à 6 cœurs. Mais le GPU a changé, puisque le nombre de cœurs passera de 5 pour le GPU de l’A16 Bionic à 6 pour le GPU de l’A17 Bionic. De plus, la vitesse d’horloge la plus rapide de l’A17 Bionic sera de 3,70 GHz, contre 3,46 GHz pour l’A16 Bionic. N’oubliez pas que le SoC A16 Bionic de 4 nm, qui équipe actuellement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, équipera l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus cette année.

Apple A17 – t8130 – Coll 6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18). — Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023

Malgré les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max disposeront tous deux de 8 Go de RAM, « Unknown21 » affirme que l’A17 Bionic, comme l’A16 Bionic, sera associé à 6 Go de RAM LPDDR5. L’informateur concède que 8 Go de RAM LPDDR5 pour les modèles Pro de 2023 est « peu probable, mais peut-être pas impossible ».

En raison des différences de fonctionnement entre iOS et Android, il n’est pas possible de comparer la mémoire vive des deux plateformes.

La taille réduite des caractéristiques inhérentes au nouveau nœud de 3 nm signifie que plus de transistors devraient tenir dans l’A17 Bionic. Si l’on considère que 16 milliards de transistors sont utilisés pour chaque puce A16 Bionic, l’A17 Bionic pourrait en compter entre 18 et 20 milliards. Plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et économe en énergie.

Un lancement le 12 septembre ?

Néanmoins, Apple devra décider si elle se concentre sur l’amélioration de l’autonomie de la batterie et sur l’efficacité des nouveaux modèles iPhone 15 Pro, en renonçant à une partie des gains de performance que la puce apportera, ou si elle se concentre sur l’amélioration des performances de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max au détriment d’une certaine efficacité énergétique.

La gamme d’iPhone 15 pourrait être dévoilée le 12 ou le 13 septembre, les précommandes débutant trois jours plus tard. La date de sortie est prévue pour le 22 septembre.