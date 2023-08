Mark Zuckerberg veut se battre contre Elon Musk ce mois-ci, mais a des doutes

Musk avait déjà déclaré qu’il ne faisait pas beaucoup d’exercice, à part jouer avec son enfant en bas âge. Cependant, plus récemment, il a présenté la fonction vidéo en direct de Twitter en se montrant brièvement en train de soulever des poids au bureau. Son tweet de minuit du 6 août a confirmé qu’il soulevait des poids au bureau, et bien qu’il semble qu’il ne se soit pas entraîné de manière formelle, Georges St. Pierre a révélé dans une publication Instagram qu’il avait participé à au moins une séance d’entraînement avec Musk.

Le projet de combat est resté vague depuis que les deux milliardaires ont laissé entendre qu’il aurait lieu en juin — en fait, plus tard dans le mois, la mère de Musk a déclaré dans un tweet que le combat avait été annulé. Fin juillet, Zuckerberg aurait déclaré qu’il ne pensait pas que le combat aurait lieu, selon Reuters, bien que Musk ait initialement semblé intéressé par la suite. Zuckerberg s’entraîne ouvertement au jiu-jitsu et a réussi à remporter quelques prix de compétition au début de l’année, notamment une médaille d’or en mai.