L’Apple Watch 9 pourrait être lancée avec un élégant nouveau design de bracelet

Apple devrait dévoiler l’Apple Watch 9 dans quelques semaines — elle devrait être annoncée en même temps que l’iPhone 15, les dernières rumeurs sur la date de lancement de l’iPhone 15 faisant état d’un événement le 12 ou le 13 septembre. Et, une nouvelle fuite suggère que l’Apple Watch 9 arrivera avec un nouveau design de bracelet.

Les rumeurs ont été rares, mais la montre connectée axée sur la santé, et le successeur de l’Apple Watch 8 de 2022, offrira très probablement de nombreuses fonctionnalités identiques à celles des précédents modèles, bien qu’avec de meilleures spécifications et peut-être quelques gadgets supplémentaires dont nous pourrons profiter.

Cependant, selon @KosutamiSan sur X (anciennement Twitter), nous verrons également un nouveau bracelet, qui sera apparemment composé de matériaux en tissu et d’une boucle magnétique, la source comparant le design du bracelet au design du bracelet Modern Buckle avec lequel l’Apple Watch originale a fait ses débuts. Le design en tissu rappelle l’aspect des bracelets Solo Loop et Sport Loop tressés, ce qui signifie que ce bracelet pourrait être un amalgame de plusieurs des options de bracelets de la Watch d’Apple.

#Apple will release a new Watch band with weaved fabric materials and magnetic buckle (might like Modern Buckle Leather Band one) this year later with new watch.

(Photo only for concept looks)#appleinternal @markgurman @URedditor @ProfessorTox pic.twitter.com/9wD75v6go5

— Kosutami (@KosutamiSan) August 9, 2023