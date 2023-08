L’iPhone 16 Pro pourrait être doté d’un capteur d’image superposé

by

Ming-Chi Kuo, analyste renommé d’Apple, prédit que les contraintes de capacité de Sony en matière de semi-conducteurs persisteront jusqu’en 2025 en raison de l’adoption d’un capteur d’image CIS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Image Sensor) à conception empilée dans les prochains modèles d’iPhone.

Cette technologie de pointe devrait révolutionner la photographie et la vidéographie sur smartphone, en promettant une meilleure capture d’images et de vidéos.

En outre, Apple a des projets ambitieux pour sa prochaine gamme d’iPhone, y compris deux modèles iPhone 15 standard et iPhone 16 Pro, dotés de la technologie de pointe CIS à conception empilée.

Will Semiconductor (Will Semi) devrait être confronté à une concurrence accrue en raison de l’augmentation de la demande de CIS à conception empilée. Avec la capacité limitée de Sony en matière de CIS haut de gamme, stimulée par l’adoption de l’iPhone 16, Will Semi vise à obtenir davantage de commandes de la part des marques chinoises de smartphones, ce qui stimulera sa croissance sur le marché.

Malgré une baisse des livraisons de CIS au premier semestre 23 en raison de problèmes d’inventaire, l’entreprise prévoit une reprise remarquable au deuxième semestre 23, avec une croissance prévue d’environ 8 % en glissement annuel.

La capacité limitée de Sony offre à Will Semi l’opportunité d’étendre sa part de marché CIS haut de gamme, prévoyant une augmentation de 35 % en glissement annuel pour les expéditions du deuxième semestre 23. Pour l’avenir, 2024 s’attend à une croissance de 15 à 20 % en glissement annuel pour l’ensemble des CIS et de 40 à 50 % en glissement annuel pour les CIS haut de gamme, ce qui indique une croissance significative des ventes et des bénéfices à partir du deuxième semestre de l’année 23.

Avec ce dernier rapport, nous pouvons nous attendre à des améliorations significatives de la caméra dans les prochains modèles d’iPhone. En outre, la croissance globale du segment des capteurs est attendue, stimulée par la demande croissante de CIS à conception superposée.