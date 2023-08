Vous pourrez bientôt changer de téléphone de manière transparente au milieu d’un appel sur Android

Selon Mishaal Rahman relayé par AndroidCentral, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée Link Your Devices (Lier vos appareils) qui va, eh bien, relier les appareils Android connectés au même compte Google.

Cela vous permettra de commencer un appel téléphonique sur un téléphone Android et de basculer en toute transparence sur un téléphone lié sans le moindre accroc. Cette fonction, appelée « Changement d’appel », est la seule option disponible sur la page de menu « Lier vos appareils ».

You may soon be able to “link your [Android] devices” signed into the same Google account together. This will enable “call switching”, which lets you switch between devices for calls, as well as “Internet sharing”!

H/ T @Nail_Sadykov pic.twitter.com/WCunYNE9GQ

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2023