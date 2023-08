Instagram ajoute de nouveaux outils de création musicale et de collaboration

Meta, la société mère d’Instagram, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs de partager du contenu avec leurs amis et d’interagir avec les créateurs sur Instagram par le biais de la musique, des photos et des carrousels.

En annonçant ces mises à jour, Meta a publié un message :

Nous nous efforçons constamment d’améliorer votre expérience sur Instagram. Notre objectif est de continuer à développer des fonctionnalités qui rendent la création et le partage sur Instagram plus faciles et plus agréables.