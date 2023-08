Samsung annonce accidentellement le lancement du programme bêta One UI 6/Android 14

Samsung Allemagne a accidentellement publié que la première version du programme bêta One UI 6.0/Android 14 avait été publiée aujourd’hui pour la série Galaxy S23 aux États-Unis, en Corée du Sud et en Allemagne. Le message a ensuite été retiré, mais pas avant la publication de la liste des modifications.

Selon Mishaal Rahman relayé par AndroidPolice, les changements incluent un nouveau widget pour l’appareil photo, un nouveau panneau de réglages rapides, et peut-être la plus cool des nouvelles fonctionnalités, le fond d’écran situationnel.

Samsung has just launched the beta program for One UI 6, its OS based on Android 14. The beta includes a revamped Quick Settings panel, a new camera widget, situational wallpapers, and more. The beta is available for Galaxy S23 users in South Korea, the U.S., and Germany. pic.twitter.com/pDnQVUIPwN — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 7, 2023

Avec le fond d’écran situationnel, l’arrière-plan de votre écran d’accueil change en fonction de la situation. Par exemple, si votre téléphone passe en mode veille, le fond d’écran changera automatiquement pour quelque chose de plus approprié à l’heure du coucher. Le widget de l’appareil photo mentionné plus haut permettrait à l’utilisateur de transférer les images sélectionnées vers un autre emplacement de stockage à partir de l’écran d’accueil.

Une fois ces étapes terminées, depuis votre appareil Galaxy, allez dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer. Une fois de plus, je vous conseille de ne pas rejoindre le programme bêta avec votre téléphone de tous les jours, même si vous êtes très curieux de découvrir la nouvelle interface One UI et les fonctionnalités d’Android 14. Ces mises à jour, surtout au début, sont boguées et instables, et certaines des applications sur lesquelles vous comptez tous les jours pourraient ne pas fonctionner correctement, voire pas du tout. De plus, l’autonomie de la batterie risque d’en pâtir jusqu’à la sortie de la version finale et stable.

Même si Samsung Allemagne s’est précipité et a retiré son avis annonçant la sortie de la première version bêta de One UI 6.0/Android 14, le fait que cela se soit produit indique que nous ne devrions pas être trop éloignés de la date de sortie réelle et du coup d’envoi du nouveau programme bêta. Restez à l’écoute.