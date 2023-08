La PS5 Slim semble apparaître dans une vidéo, et elle n’est pas très fine

Selon certaines rumeurs, Sony travaillerait sur une version révisée de la PlayStation 5, souvent appelée PS5 Slim, qui inclurait un lecteur de disque amovible.

Depuis l’époque de la PlayStation 2, Sony a toujours fini par produire une version « slim » de ses consoles. Maintenant que la PS5 est sortie il y a environ trois ans, on s’est demandé si Sony allait produire une version « slim » de la PS5. Quelques nouvelles fuites semblent suggérer que Sony pourrait travailler sur la PS5 Slim.

Une vidéo de ce qui semble être une nouvelle version de la PS5 a été diffusée sur X (anciennement Twitter) par BwE_Dev. La vidéo, provenant de Better Way Electronics, un spécialiste australien de la réparation de PlayStation, montre le boîtier en plastique d’un potentiel futur modèle de la PS5.

La vidéo montre une main qui tient la console et l’agite dans tous les sens. On ne sait pas exactement ce qu’est ce nouveau modèle de PS5, mais il pourrait s’agir de la rumeur de la PS5 Slim, même si elle n’a pas l’air beaucoup plus petite que la PS5 dans la vidéo. Comme on ne peut pas confirmer la véracité de cette fuite, il faut prendre cette information avec des pincettes.

Plus tôt dans la semaine, une fuite apparue sur le forum chinois A9VG, livrait une image partielle de ce qui semble être une PS5 nouvellement conçue. L’image semble correspondre à ce qui est montré dans la vidéo ci-dessus. Selon cette fuite, ce modèle est plus petit de 5 cm en hauteur, mais de la même taille en épaisseur. Elle mentionne également qu’une fente noire a été ajoutée au milieu, que le lecteur de disque est détachable et qu’il y a deux ports USB-C à l’avant.

Selon les rumeurs, le prochain modèle de PS5 sera vendu seul, sans lecteur de disque, ou en bundle, ce qui signifie que le modèle « slim » pourrait bientôt devenir la PS5 par défaut — permettant aux gens d’attacher un lecteur de disque à une date ultérieure.

Alors que des rumeurs font état d’une PS5 Pro en préparation, peu d’informations ont filtré sur une éventuelle version slim de la PS5. Une fois de plus, la légitimité de cette fuite n’est pas claire, alors ne la prenez pas pour argent comptant.