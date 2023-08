Le Apple M3 Max pourrait être son SoC le plus puissant à ce jour

Chaque jour qui passe nous rapproche du lancement des MacBook basés sur la puce Apple M3. En mai dernier, le M2 Pro avec 12 cœurs de processeur a fait son apparition. Récemment, nous avons également entendu dire que la variante de base du chipset M3 était également testée par Apple. Aujourd’hui, il semblerait qu’Apple teste également son Apple Silicon le plus puissant à ce jour.

Selon un récent rapport partagé par Mark Gurman depuis sa newsletter Power On, Apple teste son chipset Apple M3 Max sur son prochain MacBook Pro, prévu pour le début de l’année prochaine. Et d’après ce qu’il semble, il s’agirait du SoC le plus puissant du géant technologique de Cupertino. Cette révélation a été faite par Bloomberg News à partir des journaux de tests officiels d’un développeur d’applications Mac tiers.

Le chipset haut de gamme M3 Max devrait se vanter 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU avec 48 Go de mémoire partagée. À titre de comparaison, le chipset M2 Max comprend 12 cœurs de CPU et 38 cœurs de GPU. En outre, le SoC utilisera la configuration hybride d’Apple avec 12 cœurs de haute performance et 4 cœurs d’efficacité.

Ce chipset est actuellement testé avec un MacBook Pro portant le nom de code « J514 » et sera très probablement présenté officiellement au début de l’année 2024.

D’autres variantes prévues

Avec cette configuration de CPU et de GPU, le chipset M3 Max n’aura aucun mal à gérer des tâches telles que l’édition vidéo, le rendu et bien d’autres tâches exigeantes. En outre, les 4 cœurs d’efficacité dédiés pourront fonctionner indépendamment et gérer des tâches moins exigeantes comme la navigation sur le Web. Il convient toutefois de noter que cette variante du processeur et du GPU de l’Apple Silicon M3 Max n’est qu’une parmi d’autres. Gurman pense que de nombreuses autres variantes du chipset sont également en préparation.

Pour l’instant, rien n’est concret, alors prenez ces développements avec des pincettes. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant dès que quelque chose d’officiel émergera.