Le MacBook Pro M3 Max d’Apple aurait 40 cœurs de GPU et jusqu’à 48 Go de RAM

Au cours du week-end, Mark Gurman de Bloomberg s’est penché sur les spécifications d’un Mac Mini testé avec la nouvelle génération de Silicon d’Apple, et aujourd’hui, il rapporte que dans le MacBook Pro haut de gamme de 16 pouces, au moins une version de la puce M3 Max vue en test contient 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU, ainsi que jusqu’à 48 Go de mémoire.

Les nombreuses rumeurs concernant le cycle de rafraîchissement du matériel d’Apple sont le signe que l’été se termine et que nous entrons dans l’automne, et maintenant qu’Apple a tenu sa promesse d’un nouveau Mac Pro – même s’il est moins excitant que ce que beaucoup espéraient — le cycle de rafraîchissement M3 semble prêt à démarrer.

Apple a dévoilé les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max en janvier 2023, la nouvelle de la mise à l’essai des modèles M3 n’est donc pas inattendue.

Les nouveaux MacBook (Pro et Air), ainsi que les ordinateurs de bureau Mac Mini et iMac, devraient être lancés au cours de l’année prochaine à partir d’octobre avec la puce M3 standard, et Gurman note que la mise à niveau des MacBook Pro de 14 et 16 pouces est « susceptible » d’être lancée en 2024.

Outre le M3 Max, nous verrons également un M3 et un M3 Pro. La puce Apple M3 sera dotée d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 10 cœurs, tandis que la M3 Pro sera dotée d’un processeur à 12 cœurs et d’un GPU à 18 cœurs.

Une puce basée sur le processus de 3 nm

Comme l’indique Bloomberg, les modèles haut de gamme de l’iPhone 15 Pro qui sortiront plus tard dans l’année contiendront également un nouveau processeur A17, qui aura beaucoup en commun avec les puces M3, toutes construites sur un nouveau processus de 3 nm qui est difficile à égaler pour la concurrence à l’heure actuelle.

Plus précisément, selon le rapport, les journaux de test qu’il a vus de la part d’un développeur d’applications tiers indiquent une division des cœurs du processeur avec 12 cœurs de haute performance (quatre de plus que l’actuel M2 Max dans les ordinateurs portables) et quatre cœurs d’efficacité (le même nombre que le M2 Max), ce qui pourrait augmenter la puissance de traitement pour des choses comme le montage vidéo ou les sports Excel extrêmes tout en maintenant une autonomie de batterie analogue à celle des précédents modèles.