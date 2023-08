La date de sortie de GTA 6 pourrait être mars 2024

La médiatisation autour de la date de sortie de Grand Theft Auto 6 est sensationnelle puisqu’il s’agit de l’une des plus grandes franchises de jeux. Lors d’une récente réunion avec les dirigeants de Take-Two Interactive, un détail important concernant une date précise a suscité l’intérêt de nombreuses personnes.

Le président de Take-Two, Karl Standoff, a révélé que le jeu GTA 6 de nouvelle génération pourrait être lancé le 1er avril 2023 et se terminer le 31 mars 2024. Karl a utilisé des termes tels que « le développement le plus fort et le plus excitant », ce qui nous amène à penser qu’il fait référence à la sortie de GTA 6 en mars 2024.

Auparavant, les prédictions laissaient entendre que GTA 6 en se basant sur l’appel à bénéfices du quatrième trimestre 2023. Les discussions qui ont eu lieu lors de la conférence téléphonique sur les résultats du 1er trimestre 2024 semblent donc correspondre à ce que nous savons de la date de sortie de GTA 6.

Karl a également évoqué les lancements annoncés — Red Dead Redemption & Undead Nightmare à venir sur les consoles Nintendo Switch et PS4. Il a également parlé du succès prévu de NBA 2K24. Après avoir terminé, il a passé la parole à Lainie Goldstein, directrice financière de Take-Two Interactive. Elle a surtout parlé de chiffres pertinents pour les dirigeants présents, mais avant cela, Karl a également déclaré : « Tout au long de l’année fiscale 2024, nous sommes impatients de lancer de nouveaux jeux issus de ce que nous pensons être le pipeline de développement le plus solide et le plus excitant de l’histoire de notre entreprise ».

« Nous restons confiants dans le fait que nous positionnons notre entreprise pour un point d’inflexion significatif au cours de l’exercice 2025, qui, selon nous, comprendra de nouveaux niveaux records de performance opérationnelle », a déclaré Strauss Zelnick, président-directeur général de Take-Two, dans le communiqué. « Nous tenons à remercier toutes nos parties prenantes pour leur soutien continu, et nous sommes impatients d’ouvrir ce nouveau chapitre passionnant ».

Quand GTA 6 sortira-t-il ?

À mon avis, les chances que GTA 6 sorte en mars 2024 ne sont pas très élevées. Des projets d’envergure comme celui-ci ont déjà été retardés jusqu’en 2025, et il faut s’y attendre là aussi. Croire que GTA 6 pourrait être lancé en mars 2024 serait très ambitieux. Il faut donc s’attendre à ce que la sortie du jeu soit retardée pendant les fêtes de fin d’année 2024 ou au début de l’année 2025.

La première bande-annonce de GTA 6 confirmera définitivement si une sortie en 2024 est possible ou non. Les gens attendent GTA 6 avec impatience, d’autant plus que cela fait 11 ans que Rockstar Games a dévoilé la bande-annonce de Grand Theft Auto V. Le mois prochain (septembre 2023) marquera le 10e anniversaire de la sortie de GTA V.

Il s’agit donc d’un moment idéal pour la sortie de la bande-annonce de GTA 6. Jusqu’à présent, nous connaissons quelques détails sur le jeu.