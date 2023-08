Le design du Xiaomi MIX Fold 3 est dévoilé, il sera annoncé le 14 août

Après des teasers, Xiaomi a confirmé le lancement du MIX Fold 3, le prochain smartphone pliable de l’entreprise, en Chine le 14 août. L’entreprise a également publié des images du smartphone, révélant son design.

Lei Jun, PDG de Xiaomi, a déclaré que le smartphone est à la fois léger et pliable, et qu’il représentera les nouvelles percées de Xiaomi dans une série de domaines technologiques sous-jacents tels que la structure et la technologie. Le MIX Fold 2 utilise une technologie innovante de charnière et d’empilement de micro-gouttes d’eau, ce qui lui permet de ne mesurer que 11,2 mm d’épaisseur une fois plié.

Le PDG de la société a déclaré que Xiaomi avait commencé le développement du MIX Fold 3 en partant de zéro et en le reconstruisant à partir du point d’origine. Grâce à des efforts continus, les ingénieurs de Xiaomi ont trouvé la solution optimale entre la technologie actuelle et l’artisanat en ce qui concerne la charnière, a-t-il ajouté.

Le Xiaomi MIX Fold 3 subvertit complètement le chemin technologique existant de l’industrie en utilisant la “technologie pour l’espace” avec une innovation révolutionnaire de la charnière, de sorte qu’il est à la fois mince et léger, créant une nouvelle norme pour un écran pliable.

Le teaser confirme également la présence d’un dos en cuir pour la version noire, et d’un dos en verre pour la version dorée. Il montre également l’objectif LEICA VARIO-SUMMICRON, avec une ouverture de f/1.8 à f/2.9 pour la caméra principale et le téléobjectif périscopique.

D’après les précédentes rumeurs, le smartphone inclurait une caméra portrait 3,2x et un téléobjectif périscopique 5x. En plus de la charge rapide filaire de 67 W, le smartphone inclurait également une charge sans fil de 50 W. Le MIX Fold 3 devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Nous devrions connaître tous les détails lorsque le smartphone sera officialisé la semaine prochaine.

Discours annuel de Lei Jun

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a également confirmé qu’il prononcera son discours annuel, “Growing up”, le 14 août. Dans son quatrième discours annuel, il parlera de plusieurs expériences de croissance clés et des connaissances acquises au cours des 30 dernières années.