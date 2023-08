Red Dead Redemption arrive sur PS4 et Nintendo Switch

Les joueurs du monde entier attendent avec impatience un remake de Red Dead Redemption. Récemment, des fuites ont même laissé entendre qu’une version remastérisée de Red Dead Redemption pourrait voir le jour. Cependant, dans une démarche légèrement différente, Rockstar Games réédite le Red Dead Redemption original et son compagnon Undead Nightmare sur Nintendo Switch et PS4.

Même si certains pourraient confondre la nouvelle version de RDR avec un remake tout frais, il s’agit bien d’un portage officiel, si ce n’est qu’un peu brossé. Dans un article de blog officiel, la société a annoncé la même chose tout en créditant Double Eleven Studios pour la conversion.

Red Dead Redemption est un jeu vieux de plus de dix ans qui suit les aventures d’un ancien hors-la-loi, John Marston. Red Dead Redemption est le deuxième jeu de la série et fait progresser l’histoire dans son préquel RDR 2, qui a été lancé en 2018.

