L’application Messenger ne prendra plus en charge les SMS à partir du 28 septembre

Selon Meta, les SMS ne seront plus disponibles sur Messenger à partir du 28 septembre 2023. Une mise à jour devrait mettre en œuvre le changement à cette date, donc si vous voyez une nouvelle version dans le Google Play Store et que vous la téléchargez, vous ne recevrez plus de SMS dans votre application Messenger.

Gardez à l’esprit que même si Messenger ne prend plus en charge les SMS, vous serez toujours en mesure d’envoyer et de recevoir des SMS depuis le réseau cellulaire par l’intermédiaire de l’application de messagerie par défaut du téléphone .

Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023.

Les utilisateurs de Messenger qui ont déjà reçu des notifications se sont rendus sur Reddit pour se plaindre de ce changement. Sans compter que Meta ne leur a donné aucune raison pour expliquer l’abandon de la prise en charge des SMS. Peut-être que c’est Google qui a soudainement décidé que Messenger de Meta ne devrait plus prendre en charge les SMS et que nous devrions attendre que le géant de la recherche annonce une sorte de remplacement.